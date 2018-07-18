ФАС разрешила присоединить к «Трасту» структуру «плохих» активов «Открытие специальный»

"ФАС рассмотрела ходатайство о присоединении АО «Банк Открытие специальный» к банку «Траст» (ПАО) и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — заявила антимонопольная служба.

В середине июня «ФК Открытие» решил выделить непрофильные активы в «Банк Открытие специальный» и присоединить его к банку «Траст».

На базе «Траста» и еще двух банков — Рост банка и Автовазбанка Центробанк создает Фонд непрофильных активов общим объемом около 2 трлн рублей. Все три банка проходят финансовое оздоровление.