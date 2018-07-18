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ФАС разрешила присоединить к «Трасту» структуру «плохих» активов «Открытие специальный»
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ФАС разрешила присоединить к «Трасту» структуру «плохих» активов «Открытие специальный» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство о присоединении структуры банка «ФК Открытие» с «плохими» активами — «Открытие специальный» — к банку «Траст», на базе которого создается Фонд непрофильных активов. Об этом ФАС сообщила на своем сайте.
"ФАС рассмотрела ходатайство о присоединении АО «Банк Открытие специальный» к банку «Траст» (ПАО) и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — заявила антимонопольная служба.
В середине июня «ФК Открытие» решил выделить непрофильные активы в «Банк Открытие специальный» и присоединить его к банку «Траст».
На базе «Траста» и еще двух банков — Рост банка и Автовазбанка Центробанк создает Фонд непрофильных активов общим объемом около 2 трлн рублей. Все три банка проходят финансовое оздоровление.
В Фонд часть своих «плохих» активов уже передали «ФК Открытие» и Бинбанк. Наполнение фонда планируется завершить к концу 2019 года. Он будет работать 3-5 лет, в течение которых эти активы планируется ликвидировать или продать.
Долю в фонде получат «ФК Открытие» (2%) и Российский фонд прямых инвестиций (1%).
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