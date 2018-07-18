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ФАС одобрила присоединение к банку «Траст» структуры «Открытия» с непрофильными активами
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ФАС одобрила присоединение к банку «Траст» структуры «Открытия» с непрофильными активами 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство банка «Траст» о присоединении к нему структуры «Открытия» с непрофильными активами — АО «Банк Открытие специальный», следует из решения службы.
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о присоединении АО «Банк Открытие Специальный» к банку «Траст» (ПАО) и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в документе.
Банк «Открытие» в июне сообщил о том, что рассматривает возможность реорганизации, которая предусматривает выделение новой структуры — банка «Открытие специальный» для его дальнейшего присоединения к санируемому банку «Траст». На базе «Траста» ЦБ создает фонд «плохих» и непрофильных активов.
По последним данным, которые зампред ЦБ Василий Поздышев привел в интервью РИА Новости, санируемые регулятором банки передают в новый фонд активы на 2,07 триллиона рублей: банк «ФК Открытие» — на 539 миллиардов рублей, «Траст» — на 332 миллиарда рублей, Бинбанк — на 139 миллиардов, "Рост банк" — на 745 миллиардов, Промсвязьбанк и АВБ — на 315 миллиардов рублей.
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