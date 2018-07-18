ФАС одобрила присоединение к банку «Траст» структуры «Открытия» с непрофильными активами

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о присоединении АО «Банк Открытие Специальный» к банку «Траст» (ПАО) и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в документе.