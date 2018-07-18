Обзор Kingston HyperX FURY Red Series

В наши руки попал набор оперативной памяти, которую считают очень производительной и энергоэффективной. Мало того, у нее ассиметричный теплораспределитель и низкопрофильность. Звучит хорошо, но что собой представляет на самом деле Kingston HyperX FURY Red Series? Разбираемся!

Информация:Тип памяти: DDR4Форм-фактор памяти: DIMMОбъем одного модуля памяти: 8 ГбКоличество модулей в комплекте: 2Тактовая частота: 3466 МГцПропускная способность: PC27700Профили Intel XMP: 3466 МГц (19-23-23), 2933 МГц (17-19-19) Поддерживаемые режимы работы: 1600 МГц, 1866 МГц, 2133 МГц, 2400 МГц, 2666 МГц, 3200 МГц, 3333 МГц, 3466 МГц, 2933 МГцПодсветка: нетВысота: 34.04 ммНапряжение питания: 1.2 ВСредняя цена: 16000 р.

Kingston HyperX FURY Red Series поставляется в трех цветовых вариантах (красный, черный и белый). Из маленьких приятностей отметим пожизненную гарантию. Не стоит пренебрегать важностью ее наличия, ведь у нас тут ОЗУ с разгоном. Причем, не только автоматическим: можно доколдоваться напряжением до полной непригодности модулей. Проще, конечно, ограничиться использованием профилей XMP 2.0. Но те, кто все-таки надумает самостоятельно колдовать, помните про гарантию. А выберете, скажем, частоту 2933 МГц с таймингами 17-19-19-39 2T (VCCIO понижается до 1,10 В, а VCCSA составит скромные 1,20 В), шандарахнете не то напряжение и черная ОЗУ станет убийственно-черной.

При дизайн много слов не скажешь, но нам она нравится. Красный цвет радиаторов, чья форма не выделяется особыми дизайнерскими изысками, хорошо сочетается с чернотой плат. Зеленый бы испортил все, так что Kingston молодцы. Подсветки, кстати, нет, что и хорошо, и плохо. Для желающих собрать яркий (буквально) системный блок несоответствие FURY Red Series важному IT-тренду станет, скорее всего, критичным недостатком. В тоже время, отсутствие RGB уменьшает цену и без того недешевой ОЗУ, а также придется по душе тем, кто хочет собрать в первую очередь мощную систему, а красота — это не для них.

Проведя тесты, мы получили много интересных результатов, приятных для Kingston и не очень. Так, используя 1.35VDIMM и 1.25V и 1.35V для IO и SA, можно уменьшить стабильные тайминги, т.е. на 3466 МГц получить 16-21-21-42 2T. Используя аналогичные напряжения, реально повысить частоту до стабильных 3733 МГц. Прибавка в 300 МГц — это приятно.

Если же говорить, про программные тесты, то в AIDA64 профиль XMP1 держится на 3200 МГц, а вот XMP2 ожидаемо падает, что, впрочем, ожидаемо. Растягивание таймингов делу сильно не помогло. В общем, можно добиться хорошего падения во времени, если увеличивать скорость, или возиться с таймингами. Стоит ли оно того? Скорее нет, чем да.

Впрочем, мы не говорим о том, что FURY Red Series плохая. Отнюдь, многое в ней нам понравилось. Ее низкопрофильность важна для систем с большими процессорными кулерами. К тому же, далеко не каждый геймер балуется водяными системами охлаждения. Ограниченное напряжение нужно для запуска профилей XMP 2.0, да и они сами — это бесспорный плюс.

Отсутствие RGB-подсветки сказывается на цене, поэтому оно больше достоинство, чем реальный недостаток. Ну и не забываем про такую простую, но приятную взгляду вещь, как цветовая гамма — черный с красным однозначно лучше зеленого с красным.

В то же время результаты тестирования не сказать, что шибко впечатляют. В AIDA64 на 3466 МГц FURY Red Series уступает конкурентам по сжатию и вычислениям. Проблема, скорее всего, в микросхемах Micro D9. Впрочем, настоящей проблемой для ОЗУ стала цена. Corsair Vengeance RGB с аналогичным функционалом и скоростями стоит дешевле.

Рекомендуем ли мы к покупке Kingston HyperX FURY Red Series? Только если вы фанат компании или вам визуально понравился комплект.