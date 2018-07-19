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Исчезнувший: акционера Кировского завода могли похитить уроженцы Киргизии
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Исчезнувший: акционера Кировского завода могли похитить уроженцы Киргизии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Фонтанка.Ру
Ранее стало известно, что Максим Яковлев пропал 20 июня. В это время мужчина отдыхал в Абхазии. Внутри дома, где он находился, обнаружили сломанную мебель и признаки борьбы, происходившей во время похищения. Вскоре, по словам его супруги, ей передали записку с требованием выкупа. Для освобождения предпринимателя необходимо передать злоумышленникам 200 миллионов рублей. Однако о способе передачи денег в письме ничего не сказано. Сообщается лишь то, что Максим Яковлев жив. В связи с похищением российского гражданина заграницей сотрудники Следственного комитета Петербурга завели уголовное дело 11 июля. Известно, что ведомство рассматривает разные версии. Одна из них — похищение могли организовать сторонники киргизского бизнесмена, с которым у предпринимателя был конфликт. Так, в 2013 году Максим Яковлев организовал незаконное присвоение чужого имущества у своего партнера Олега Победова, тем самым нанес ему ущерб в размере 40 миллионов рублей. После данного инцидента власти Киргизии объявили Максима Яковлева в розыск по линии Интерпола. Между тем, в 2014 году уголовное дело прекратили, но объявление до сих пор присутствует на сайте ведомства. Также следственный комитет предполагает, что из-за известности миллиардера местные жители могли просто похитить его, чтобы получить денежные средства. Добавим, что Максим Яковлев заработал свое состояние в период приватизации 1992 — 1994 годов, скупая ваучеры. Вскоре он стал членом в совете директоров Кировского завода, а также приобрел «Полиграфоформление». Сейчас предприниматель осуществляет контроль за предприятием через кипрскую компанию «Девонкрофт».
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