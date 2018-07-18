Красотка спасает мир 

Сердце зашлось, когда я только увидел ее. Набитые по всему телу тату, красные губы, красивые глаза, стройная фигура.
Зовут Анастасия. Она самый сексуальный врач Москвы. Это звание мы присудили ей всем мужским коллективом. Мне, если честно, сразу же захотелось прихворнуть, взять больничный и вызывать скорую…
К сожалению, фотографии Анастасии, откровенные и не очень, я увидел в интернете совсем не по хорошему поводу. Моей радости как пациента от того, что ко мне, больному, может быть, приедет такая красотка, не разделяют ее женщины-коллеги. Говорят, что для медработника это совершенно неподобающее поведение! Да еще она выкладывает в сеть откровенно провокационные фото, где самые интимные места чуть-чуть прикрывает форма сотрудника скорой… Возникает два вопроса. Первый — важный. Почему фотографий Насти так мало? Во-вторых, чем же так задела Анастасия своих коллег? Уже не тем ли, что следит за собой, за своей фигурой, образом.
Она красивая, а ее коллеги-женщины — нет. От этого и обида.