Ещё
Красотка спасает мир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красотка спасает мир 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Сердце зашлось, когда я только увидел ее. Набитые по всему телу тату, красные губы, красивые глаза, стройная фигура.
Зовут Анастасия. Она самый сексуальный врач Москвы. Это звание мы присудили ей всем мужским коллективом. Мне, если честно, сразу же захотелось прихворнуть, взять больничный и вызывать скорую…
К сожалению, фотографии Анастасии, откровенные и не очень, я увидел в интернете совсем не по хорошему поводу. Моей радости как пациента от того, что ко мне, больному, может быть, приедет такая красотка, не разделяют ее женщины-коллеги. Говорят, что для медработника это совершенно неподобающее поведение! Да еще она выкладывает в сеть откровенно провокационные фото, где самые интимные места чуть-чуть прикрывает форма сотрудника скорой… Возникает два вопроса. Первый — важный. Почему фотографий Насти так мало? Во-вторых, чем же так задела Анастасия своих коллег? Уже не тем ли, что следит за собой, за своей фигурой, образом.
Она красивая, а ее коллеги-женщины — нет. От этого и обида.
Вечерняя Москва: последние новости
Артем Дзюба принял решение остаться в «Зените» Николя Саркози намерен приехать на финал чемпионата мира Москва вошла в число лучших по комфортности мегаполисов мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной170
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры154
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа204
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»33
Афганистан захотел извинений от России127
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение