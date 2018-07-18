Красотка спасает мир

Сердце зашлось, когда я только увидел ее. Набитые по всему телу тату, красные губы, красивые глаза, стройная фигура.

Зовут Анастасия. Она самый сексуальный врач Москвы . Это звание мы присудили ей всем мужским коллективом. Мне, если честно, сразу же захотелось прихворнуть, взять больничный и вызывать скорую…

К сожалению, фотографии Анастасии, откровенные и не очень, я увидел в интернете совсем не по хорошему поводу. Моей радости как пациента от того, что ко мне, больному, может быть, приедет такая красотка, не разделяют ее женщины-коллеги. Говорят, что для медработника это совершенно неподобающее поведение! Да еще она выкладывает в сеть откровенно провокационные фото, где самые интимные места чуть-чуть прикрывает форма сотрудника скорой… Возникает два вопроса. Первый — важный. Почему фотографий Насти так мало? Во-вторых, чем же так задела Анастасия своих коллег? Уже не тем ли, что следит за собой, за своей фигурой, образом.

Она красивая, а ее коллеги-женщины — нет. От этого и обида.