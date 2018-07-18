Новая версия «Континент TLS-сервер» передана на сертификацию в ФСБ РФ

Компания «Код безопасности» объявляет о выпуске новой версии продукта «Континент TLS-сервер», предназначенного для обеспечения защищенного удаленного доступа к веб-приложениям с использованием алгоритмов шифрования ГОСТ. Основные отличия — увеличение производительности продукта на 30%, а также оптимизация схемы его лицензирования.

Одной из новых функций в «Континент TLS-сервер» 2.1 является возможность одновременной работы с пользовательскими сертификатами, поддерживающими алгоритмы электронной подписи и хэширования — как по ГОСТ 2001, так и по ГОСТ 2012 — стандарту, обладающему более высокой стойкостью.

При применении «Континент TLS-сервер» 2.1 переход к новому стандарту ГОСТ 2012 будет незаметным и не повлияет на использование защищенного удаленного доступа к веб-приложениям. Ранее при использовании различных сертификатов на клиентской и серверной стороне было невозможно установить соединение.

Важным дополнением стала возможность интеграции продукта «Континент TLS-сервер» 2.1 в единый контур мониторинга ИТ-инфраструктуры.

Заказчики «Континент TLS-сервер» 2.1 впервые получили возможность централизованно обновлять клиентскую часть комплекса на компьютерах удаленных пользователей. Кроме того, в новой версии была упрощена система лицензирования продукта: для кластера из нескольких устройств требуется только одна лицензия на максимальное число одновременных подключений. Также было принято решение объединить лицензии на подключение к прокси-серверу и лицензии на подключение через TLS-туннель. Все это упрощает эксплуатацию и выбор подходящей архитектуры решения.

В настоящее время «Континент TLS-сервер» 2.1 передан на сертификацию в ФСБ России . После прохождения испытаний продукт будет сертифицирован по классам КС1 и КС2.

«Новая версия продукта «Континент TLS-сервер» призвана облегчить работу администраторов в период смены стандартов шифрования, предоставить возможность удобного мониторинга. Изменения в политике лицензирования и возможность выделения отдельного порта управления продуктом должны расширить область его применения. Поддержка широкого спектра TLS-клиентов позволит быстро построить систему защищенного доступа к веб-приложению там, где уже используются криптопровайдеры сторонних производителей. Теперь наш продукт поддерживает «КриптоПро», «Валидата» и доверенный браузер «Спутник»», — рассказал Александр Колыбельников, менеджер по продукту компании «Код безопасности».