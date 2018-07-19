После 9 месяцев поисков я устроилась на работу в Google. Уроки, которые я вынесла из этого опыта

Предыстория

После десяти лет фриланса я решила, что пришло время найти работу на полную ставку со стабильным доходом. Тогда я работала графическим дизайнером и хотела прокачать навыки, чтобы стать UX-исследователем. Поэтому я поступила на магистерскую программу в Школу информационных технологий Калифорнийского университета в Беркли. После выпуска я быстро нашла работу в небольшой компании.

Мне очень нравилось, чем я занимаюсь, но я не понимала, как клиенты используют мои исследования, и это меня очень расстраивало. Спустя несколько лет я решила, что пора двигаться вперед. Больше года я занималась проектами для крупных клиентов и предположила, что обладаю необходимыми навыками, чтобы устроиться в компанию покрупнее. Я положила глаз на HealthTech. Вскоре я начала ходить на HealthTech-митапы, чтобы ближе познакомиться с индустрией и завести полезные знакомства.

Я быстро обновила свое портфолио, и отправила его вместе с сопроводительными письмами в несколько организаций. Меня часто приглашали на собеседования, однако после первых встреч общение обычно прекращалось. Тогда я и поняла, что смена профессии будет сложнее, чем я ожидала. Что-то было не так, но что?

Поиск лучших ответов

Я пересмотрела свои заметки с собеседований и поняла, что все интервьюеры задавали мне один и тот же вопрос: «Каково было влияние ваших исследований?» Я отвечала, что как консультант не знала, что клиенты делают с результатами исследования после его окончания. Хотя это технически было правдой, я поняла, что именно такой ответ не давал мне продвинуться дальше.

Фото: Google Design

Я начала вспоминать сигналы клиентов, которые я могла бы использовать для того, чтобы продемонстрировать влияние моей работы — например, когда ведущий дизайнер клиента сказала, что мое исследование ей очень поможет, поскольку она меняет направление продукта, или когда проект получил финансирование после того, как мое исследование помогло лучше определить целевую аудиторию. Сработало!

После этих собеседований я продолжила оценивать свое поведение и искать возможности его усовершенствовать. В этом мне очень помогли друзья, благодаря которым я смогла найти новые альтернативные подходы. Например, один мой знакомый заметил, что презентация моего тематического исследования была слишком долгой, поэтому я ее сократила. Я также составила лучшие ответы на вопросы, на которые, как мне казалось, я отвечала плохо.

Уточнение приоритетов

Спустя десять месяцев и десятков собеседований я чувствовала себя увереннее. Тем не менее, я все еще не нашла работу в HealthTech. Меня также поразило то, что я не могу установить контакт с людьми, которых встречаю на собеседованиях. Внезапно меня осенило, что я подхожу к поиску работы с ограниченной перспективы: важнее было не найти работу в определенной индустрии, а найти команду и менеджера, которые мне понравятся. Я решила расширить свой поиск в других секторах и начала быстрее устанавливать контакт с интервьюерами. В итоге компания, в чью миссию я верила, пригласила меня на повторное собеседование.

Иголка в стоге сена

Примерно в то же время на одном из митапов я встретилась со знакомым, который рассказал мне об освободившейся позиции исследователя в команде материального дизайна в Google, где я могла бы помогать создавать инструменты для UX-дизайнеров. Это был идеальный вариант для меня. Еще один знакомый когда-то работал на руководителя кадрового подразделения в Google, и он рассказывал мне о нем только хорошее — его слова подтвердились, когда я пришла на собеседование. Оказалось также, что я мимолетно знакома с еще одним членом команды. Как я узнала позже, она очень поддерживала мою кандидатуру; я удивилась, что она вообще меня помнила. Позже я прочитала исследование, в котором говорилось, что «слабые связи» (люди, с которыми вы знакомы, но не очень близко) чаще помогают найти работу, чем тесные. Тогда я поняла, насколько важную роль играют знакомства.

Фото: Google Design

Спустя год практики я могла преодолеть практически любой барьер, который возникал в процессе собеседований. На всякий случай я еще раз отрепетировала презентацию тематического исследования с другом, который помог отшлифовать слайды и отредактировать речь. Мне показалось, что собеседование прошло хорошо. Кроме того, я ждала еще ответа от другой компании. Спустя две недели мне предложили работу в Google.

Еще один отказ

Хотя я была уверена, что хочу работать именно в Google, мне показалось, что второе собеседование тоже прошло хорошо, и мне было любопытно узнать, получу ли я предложение от них. Не получила. Я сломала голову, пытаясь понять, что сделала не так. Иногда не знаешь, кого именно ищет компания. К счастью, для меня все закончилось хорошо и я получила работу там, где хотела.

Вынесенные уроки

До всего этого мне казалось, что если ты делаешь что-то хорошо, найти работу будет проще простого. Как оказалось, это не так.

Мне пришлось научиться улавливать тонкости в вопросах интервьюеров. Этот навык также помог мне стать лучше в профессиональном смысле — чтобы заручиться поддержкой заинтересованных сторон, нужно научиться читать аудиторию и рассказывать истории, которые отражают их уникальные потребности.

Я поняла, что важнее всего не индустрия, а руководитель и команда. Подводите итоги и подвергайте сомнению свои предположения. Так вы сможете правильно расставить приоритеты.

Еще один ключевой урок: нужно доверять процессу и быть уверенным в том, что в итоге найдешь работу. Искать работу очень долго и сложно эмоционально. Очень важно не опускать руки.

Не пытайтесь сделать все в одиночку. Позвольте другим поддерживать вас в процессе. Это поможет и вам, и им. Если вам повезет, вы сможете отплатить им в следующий раз, когда они будут нуждаться в помощи.

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