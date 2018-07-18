«Как я провалил собеседование в Google»

Процесс трудоустройства был очень продуктивным, это нельзя не признать. Но скажу честно, когда получаешь отказ после месяца постоянной подготовки и собеседований, он сильно обескураживает. Если с вами было нечто подобное, то понимаете, как это больно, но затем вам станет легче.

Я пытался устроиться на должность помощника специалиста по работе с клиентами в городе Энн-Арбор , штат Мичиган. Фактически, это одна из передовых позиций в сфере продаж в отделе AdWords.

После того как я отправил резюме и сопроводительное письмо, со мной связался рекрутер и сообщил, что меня ждет собеседование по телефону. Я прошел его, а затем мне назначили еще два телефонных собеседования с сотрудниками из офиса в Энн-Арбор.

Я подписал соглашение о неразглашении, поэтому не могу сказать, какие вопросы мне задавали на собеседовании, но могу поделиться общими впечатлениями.

Разговор был душевным — во всяком случае, я решил, что он прошел хорошо. После него со мной быстро связались, причем в письме рекрутера были эмодзи и мемы — и это меня поразило настолько, что я даже не знал, что ответить. Следующий раунд собеседований назначили тоже довольно быстро.

Фото: Питер Вурмли, Camenzind Evolution

Именно во время следующего раунда звонков мне показалось, что тон нашего общения немного изменился. На первом из двух телефонных собеседований я разговаривал с человеком, занимавшим должность, на которую я претендовал. Оно напомнило мне печально известные «стресс-собеседования». Мой собеседник ставил под сомнение и отвергал мои ответы на вопросы. Я был уверен, что мои шансы под угрозой. На следующий день прошло еще одно собеседование по телефону — на этот раз с менеджером моей будущей команды.

В этот раз разговор шел лучше. Я объяснил, почему мне хочется работать именно в Энн-Арбор и, казалось, что собеседник отреагировал на мои слова хорошо. Менеджер даже сказал, что ему больше всего нравится в этом городе.

Но я так и не знал, перейду ли я на следующий этап. Через несколько дней мне позвонили и пригласили на собеседование в офис. Я был в восторге.

Я усиленно готовился и, когда приехал в Мичиган через несколько недель, чувствовал, что готов к собеседованию.

Google назначает в один день сразу несколько собеседований на одну и ту же роль, примерно в одинаковое время. При этом компания предупреждает, что кандидаты должны относиться друг к другу дружелюбно и не соперничать. Если им понравятся все кандидаты — они возьмут всех.

Я же сделал другой вывод: если Google тебя не возьмет, значит ты недостаточно хорош. Работа есть. Но ты нам просто не нужен. Не уверен, правильный он или нет, но я объяснил свою неудачу именно так.

В день собеседования я приехал на 40 минут раньше назначенного. Я зарегистрировался и стал ждать своего хоста, перекидываясь словами с другими кандидатами. Меня успокаивала мысль, что я пришел не самым первым. Все мы были преисполнены энтузиазма.

Фото: AP Затем пришел хост и выдал нам сумки с сувенирами от Google. Он провел нас через вход сбоку от ресепшен, и мы оказались в пространстве «гуглеров». Это был мой первый раз в офисе Google, и мне еще не приходилось видеть ничего подобного. В плане дизайна место выглядело футуристически и гениально. В офисе было так много света. В тот момент я подумал: «Вот мое место».

Ряды нашей группы редели по мере того, как хост отправлял кандидатов по комнатам для собеседования. Моя пока была занята — там проводилось срочное совещание. Поэтому между мной и хостом завязался непринужденный разговор. Я признался, что это мой первый визит в офис Google и что это место произвело на меня огромное впечатление.

Раз уж мы ждали, хост решил показать мне игровую комнату. Через ее стеклянную дверь можно было увидеть всяческие развлечения, включая стол для пинг-понга и олдскульный игровой автомат.

Затем мы вернулись к комнате для собеседования. Она по-прежнему была занята, поэтому хост громко в нее постучал. Затем он быстро извинился и ушел куда-то по коридору. Из комнаты начали выходить сотрудники Google, а я стоял у входа со своим портфолио и ноутбуком. Я пробормотал извинения, глядя вслед исчезнувшему хосту, словно пытаясь объяснить, что это не я стучал в дверь.

Фото: Getty

В таком виде меня и застал первый рекрутер. Он спросил меня, вернется ли хост и можем ли мы начать. Растерявшись, я ответил что-то невнятное.

Первое собеседование шло хорошо, меня быстро прогнали по гипотетическим вопросам и тем, что были связаны с поведением. Их примеры можно найти на Quora и Glassdoor. В разговоре я упомянул своих братьев, владельцев малого бизнеса, и рассказал об их позитивном опыте работы с продуктами Google.

Второе собеседование проводилось с человеком, занимавшим должность, на которую я собирался устроиться. Судя по языку тела рекрутеров, оба собеседования прошли позитивно. Мне казалось, что я отвечаю, как нужно.

Я спросил последнего рекрутера, считает ли он, что я гожусь для этой работы (такой совет я услышал от двух рекрутеров Google на YouTube). Тот ответил утвердительно, но добавил, что надо еще посмотреть, «как карты лягут».

Я вышел из комнаты в приподнятом настроении, мне казалось, что у меня есть шанс получить должность. Один из кандидатов спросил у меня, как прошли собеседования. «Я настроен оптимистически», — ответил я после небольшой заминки, потому что не был уверен, что сказать.

Фото: YouTube

В этот момент я испугался, не слышал ли кто-нибудь из сотрудников Google мой дерзкий ответ, и ощутил прилив паники.

Пока мы ждали, когда завершится последнее собеседование, у меня выпала минутка поговорить с хостом. Я спросил, что ему больше всего нравится в Google. «Пожалуй, бонусы, баланс между работой и личной жизнью», — ответил он. «Но ведь есть и трудности — например, приходится иногда отказывать кандидатам», — сказал я. И снова почувствовал тревогу.

Настало время экскурсии, и хост провел нас по офису. Сотрудники Google наблюдали за нами из столовой — похоже, там как раз шел обед.

Но вот все подошло к концу — мы сдали бейджики хосту и вышли через парадный вход. Я шел к своей машине вместе с одним из кандидатов, обсуждая, как прошли наши собеседования. Затем мы пожелали друг другу удачи и разошлись.

Через два дня я получил письмо с отказом. Я был потрясен.

Не могу сказать, что же я сделал не так. Google не комментирует свои решения насчет трудоустройства. Если вы собираетесь проходить собеседование в Google, могу посоветовать только все изучить, хорошо подготовиться и так далее. И постарайтесь не попадать в неловкие ситуации.

Чтобы попасть в Google, отчасти нужна просто удача. Согласно данным Inc., каждый год Google получает около 2 миллионов резюме и нанимает всего 0,02% кандидатов.

«Вы должны гордиться тем, что так далеко прошли, даже несмотря на конечный результат», — подбодрил группу кандидатов хост во время моего визита в офис.

Пожалуй, я действительно этим горжусь. Тем не менее мой опыт был очень странным и изматывающим. Если недавно вы получили отказ от Google, желаю вам всего наилучшего. Продолжайте искать свое место и смотрите в будущее с позитивом.

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