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В СФ назвали опыт Москвы по решению социальных и градостроительных вопросов востребованным в регионах
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В СФ назвали опыт Москвы по решению социальных и градостроительных вопросов востребованным в регионах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного органа государственной власти Москвы Зинаида Драгункина назвала опыт Москвы по решению социальных и градостроительных вопросов востребованным в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
«Достижения Москвы в области градостроения очевидны и касаются развития пространственных решений, инфраструктуры городской среды с учетом современных требований в области технологий, социальной сферы, культурной и образовательной среды.
Председатель комитета СФ подчеркнула, что опыт Москвы по решению социальных вопросов, поддержке семей с детьми, развитию образования и культуры востребован в регионах», — говорится в сообщении.
З. Драгункина заявила, что участники форума обратили внимание на то, как преобразились улицы, парки, новые дороги, метро, школы, детские сады.
«Являясь соавтором федерального закона о реновации жилищного фонда Москвы, напомню, что система «Активный гражданин» и МФЦ были максимально широко использованы при голосовании по реновации. Это соответствует целям и задачам нового майского указа президента РФ в части повышения комфортности городской среды, создания механизма прямого участия граждан в ее формировании и развитии», — приводятся в материале слова З. Драгункиной.
Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным, чтобы качество жизни здесь отвечало самым современным стандартам.
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