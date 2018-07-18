В СФ назвали опыт Москвы по решению социальных и градостроительных вопросов востребованным в регионах

«Достижения Москвы в области градостроения очевидны и касаются развития пространственных решений, инфраструктуры городской среды с учетом современных требований в области технологий, социальной сферы, культурной и образовательной среды.

Председатель комитета СФ подчеркнула, что опыт Москвы по решению социальных вопросов, поддержке семей с детьми, развитию образования и культуры востребован в регионах», — говорится в сообщении.

З. Драгункина заявила, что участники форума обратили внимание на то, как преобразились улицы, парки, новые дороги, метро, школы, детские сады.

«Являясь соавтором федерального закона о реновации жилищного фонда Москвы, напомню, что система «Активный гражданин» и МФЦ были максимально широко использованы при голосовании по реновации. Это соответствует целям и задачам нового майского указа президента РФ в части повышения комфортности городской среды, создания механизма прямого участия граждан в ее формировании и развитии», — приводятся в материале слова З. Драгункиной.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным, чтобы качество жизни здесь отвечало самым современным стандартам.