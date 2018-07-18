Комиссия по приему в медицинский класс школы № 1236 объявила о дополнительном дне работы

Набор в десятые профильные классы на 2018–2019 учебный год продолжается в образовательном комплексе № 1236. Как сообщили в администрации школы, комиссия по приему в медицинский класс объявила о дополнительном дне работы.

— Комиссия по приему в медицинский класс будет работать еще один день — 10 августа. Также учащиеся восьмых и девятых классов могут выбрать один из следующих профилей: гуманитарный, социально-экономический, технологический, естественно-научный, информационно-технологический и военно-спортивный, — пояснили в администрации.

Подробнее о профильном образовании можно узнать здесь. (ис)