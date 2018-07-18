В Молдове в больницу из-за грибов попали более десяти человек

Молдове все чаще фиксируют случаи отравления грибами. Только за прошлую неделю в больницу попали 11 взрослых и шестеро детей, двое из них скончались. Корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку узнала, как собирать грибы, чтобы не оказаться на больничной койке.

Поход в лес за грибами закончился трагедией для целой семьи. Сначала от отравления скончался четырехлетний мальчик, через четыре дня умерла и его восьмилетняя сестра. Их мать сейчас находится в этой больнице. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.

Пациентов в отделении токсикологии больше обычного. С начала грибного сезона — 41 пострадавший. Врачи говорят, случаи отравлений участились после проливных дожей.

«Как правило, люди, обращаются поздно. Путают пищевое отравление с отравлением ядовитыми грибами. Это провоцирует осложнения. Но есть и такие виды грибов, которые могут дать осложнение сразу и тут важно успеть обратиться в первые три часа», — сказал врач-токсиколог республиканского центра токсикологии Александр Белекчиу.

Безопасные грибы есть только в супермаркетах, уверены врачи. Но тех, кто не боится рисковать, хватает. Они покупают сыроежки, маховики, лисички на обочине национальной трассы. Рядом лес. Грибы собирают и тут же продают: ведерко стоит $3. Каждый продавец в безопасности своих грибов уверен. Но мы решили сделать свою проверку.

Анна Бодруг на вид определяет каждый сорт. Она — грибник с 30-летним стажем. Среди выставленных на продажу ядовитых грибов не нашла. э «В первую очередь надо спросить у грибника, где они их собирали, чтоб не было близко к дороге. Потому что, если эти у дороги собраны в них какой-то токсин есть, который может вызывать отравление», — рассказала Бодруг.

Грибы быстро впитывают тяжелые металлы. Так даже съедобные становятся опасными. Поэтому продавать грибы у трассы запрещено. Но жители ближайших сел зарабатывают, как могут. С журналистами общаются неохотно.

Торговцы рассказали: люди часто останавливаются у леса и идут самостоятельно собирать грибы. Потом приходят к ним на консультацию.

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