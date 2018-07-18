Ирак увеличил экспорт сырой нефти

За первые две недели июля Ирак экспортировал 4,05 млн сырой нефти в сутки (б/с). Об этом сообщает oilexp.

Уровень продаж иракской нефти в июне составил $3,84 млн б/с. Объем внутренней нефтедобычи — 4,5 млн б/с при внутреннем спросе 650 тыс. б/с. При сохранении действующего уровня производства по итогам июля средняя добыча нефти в Ираке составит 4,7 млн б/с.

Этот показатель будет рекордным для иракской нефтяной отрасли. В прошлом месяце Ирак начал экспортировать нефть с месторождений провинции Киркук Иран . Транспортировка нефти из Киркука в Иран — часть соглашения, заключенного между министерствами нефти двух стран.