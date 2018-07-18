Ирак увеличил экспорт сырой нефти 

За первые две недели июля Ирак экспортировал 4,05 млн сырой нефти в сутки (б/с). Об этом сообщает oilexp.
Уровень продаж иракской нефти в июне составил $3,84 млн б/с. Объем внутренней нефтедобычи — 4,5 млн б/с при внутреннем спросе 650 тыс. б/с. При сохранении действующего уровня производства по итогам июля средняя добыча нефти в Ираке составит 4,7 млн б/с.
Этот показатель будет рекордным для иракской нефтяной отрасли. В прошлом месяце Ирак начал экспортировать нефть с месторождений провинции Киркук в Иран. Транспортировка нефти из Киркука в Иран — часть соглашения, заключенного между министерствами нефти двух стран.
Договор предусматривает экспорт в объеме от 30 до 60 тыс. баррелей в сутки. Сырье доставляется автоцистернами на нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе (Иран). Тегеран же поставляет эквивалентные объемы нефти на экспорт через южные порты в Персидском заливе. США обещают потребовать от всех зарубежных потребителей сырой нефти не импортировать ее из Ирана.