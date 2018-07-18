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Обвинение в США требует оставить Бутину под стражей до суда
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Обвинение в США требует оставить Бутину под стражей до суда 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американские прокуроры потребовали оставить задержанную в США россиянку Марию Бутину под стражей до суда. Об этом сообщается в ходатайстве обвинения опубликованном на сайте федерального окружного суда Вашингтона.
По мнению прокуроров, из-за выдвинутых против Бутиной обвинений существует риск ее побега.
Как отмечается, обвинение в США также настаивает на «явных» доказательствах вины Бутиной.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакой фактической базы для обвинений в адрес Бутиной нет.
По ее словам, в иностранных СМИ «сразу начали говорить о ней именно как о шпионке, привязывать ее к каким-то спецслужбам».
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