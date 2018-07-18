В Ингушетии обнаружены останки древнейшего вида мамонта

В центре Ингушетии обнаружены останки одного из самых древних видов мамонта — доисторического южного слона.

По данным «Интерфакса», часть бивня обнаружил житель села Гази-Юрт Назрановского района. Он сразу же вызвал ученых, которые подтвердили археологическую ценность находки. Исследователи извлекли кость доисторического животного и увезли ее на дальнейшее изучение.

Южный слон жил на Земле 0,7-2,6 миллиона лет назад. Он является предком шерстистого мамонта. У этого вида были относительно широкие боковые зубы и мощные бивни длиной почти четыре метра с характерной для мамонтов завинченной формой. Наиболее крупные экземпляры достигали четырех метров в высоту.