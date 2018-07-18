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В Ингушетии обнаружены останки древнейшего вида мамонта
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В Ингушетии обнаружены останки древнейшего вида мамонта 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В центре Ингушетии обнаружены останки одного из самых древних видов мамонта — доисторического южного слона.
По данным «Интерфакса», часть бивня обнаружил житель села Гази-Юрт Назрановского района. Он сразу же вызвал ученых, которые подтвердили археологическую ценность находки. Исследователи извлекли кость доисторического животного и увезли ее на дальнейшее изучение.
Южный слон жил на Земле 0,7-2,6 миллиона лет назад. Он является предком шерстистого мамонта. У этого вида были относительно широкие боковые зубы и мощные бивни длиной почти четыре метра с характерной для мамонтов завинченной формой. Наиболее крупные экземпляры достигали четырех метров в высоту.
Стоит добавить, что ранее останки этого вымершего вида также находили в Ставропольском крае и в предгорьях Кабардино-Балкарии.
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