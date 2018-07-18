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СМИ рассказали о «чрезвычайно разъяренном» поведении Ким Чен Ына
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СМИ рассказали о «чрезвычайно разъяренном» поведении Ким Чен Ына 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лидер КНДР Ким Чен Ын в «чрезвычайно разъяренном» виде проинспектировал ряд мест в Северной Корее, пишет Daily Mail со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По информации журналистов, Ким Чен Ын обрушился с критикой на чиновников. Северокорейский лидер посетил машиностроительный завод, электростанцию и фабрику. После того, как чиновники доложили лидеру КНДР текущую повестку по одному из проектов и проинформировали о задержках, он был «настолько потрясен, что потерял дар речи» и «крайне разъярен», сообщило ЦТАК.
Помимо этого, СМИ отметили новый внешний образ северокорейского лидера: он надел легкую белую рубашку и светло-серые брюки.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын предпочел картофельную ферму встрече с госсекретарем США Майком Помпео.
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