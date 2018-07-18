Введенный из-за птичьего гриппа карантин сняли в пяти населенных пунктах Курской области

КУРСК , 18 июля. / ТАСС /. Губернатор Курской области Александр Михайлов подписал постановление об отмене карантина, объявленного ранее из-за вспышки птичьего гриппа на территории слободы Михайловка и деревни Громова Дубрава Железногорского района. Ранее в связи со стабилизацией ситуации в регионе с карантина были сняты еще три населенных пункта.

"На основании представления начальника управления ветеринарии Курской области об отмене карантина по гриппу птиц постановляю отменить карантин по гриппу птиц на территориях сл. Михайловка и д. Громова Дубрава Железногорского района Курской области", — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном сайте администрации региона.

Как сообщалось, впервые зафиксированная вспышка птичьего гриппа произошла в Курской области в середине июня — вирус одновременно выявили в патологическом материале, отобранном от погибших кур и уток в личном подсобном хозяйстве в деревнях Нижняя Грайворонка, Вторая Васильевка Советского района. В общей сложности в течение месяца специалисты управления ветеринарии сообщили о семи очагах гриппа птиц, обнаруженных на территории области в личных подсобных хозяйствах.

На данный момент карантин отменили в пяти населенных пунктах из семи. В регионе усилен контроль за всеми птицеводческими хозяйствами, работающими в режиме закрытого типа, а также за поголовьем птиц, которое содержится в личных подсобных хозяйствах. По условиям карантина в эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах проводится бескровный убой птицы с последующим захоронением.

Птичий грипп — инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.