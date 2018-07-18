Ещё
Введенный из-за птичьего гриппа карантин сняли в пяти населенных пунктах Курской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Введенный из-за птичьего гриппа карантин сняли в пяти населенных пунктах Курской области 

ТАСС 1 час назад
КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Михайлов подписал постановление об отмене карантина, объявленного ранее из-за вспышки птичьего гриппа на территории слободы Михайловка и деревни Громова Дубрава Железногорского района. Ранее в связи со стабилизацией ситуации в регионе с карантина были сняты еще три населенных пункта.
"На основании представления начальника управления ветеринарии Курской области об отмене карантина по гриппу птиц постановляю отменить карантин по гриппу птиц на территориях сл. Михайловка и д. Громова Дубрава Железногорского района Курской области", — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном сайте администрации региона.
Как сообщалось, впервые зафиксированная вспышка птичьего гриппа произошла в Курской области в середине июня — вирус одновременно выявили в патологическом материале, отобранном от погибших кур и уток в личном подсобном хозяйстве в деревнях Нижняя Грайворонка, Вторая Васильевка Советского района. В общей сложности в течение месяца специалисты управления ветеринарии сообщили о семи очагах гриппа птиц, обнаруженных на территории области в личных подсобных хозяйствах.
На данный момент карантин отменили в пяти населенных пунктах из семи. В регионе усилен контроль за всеми птицеводческими хозяйствами, работающими в режиме закрытого типа, а также за поголовьем птиц, которое содержится в личных подсобных хозяйствах. По условиям карантина в эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах проводится бескровный убой птицы с последующим захоронением.
Птичий грипп — инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.
ТАСС: последние новости
Фонд развития моногородов преобразуют в Фонд развития современной городской экономики СМИ: израильские военные не пропустили сирийских беженцев на Голанские высоты Сборная России по дзюдо завоевала бронзовые награды первого смешанного командного ЧЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной179
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры163
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа211
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»35
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа80
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение