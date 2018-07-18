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Правительство Молдавии одобрило передачу стадиона под здание посольства США
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Правительство Молдавии одобрило передачу стадиона под здание посольства США 

РИА Новости 1 час назад
КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило законопроект, который предусматривает передачу территории бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе под строительство нового здания посольства США, передает корреспондент РИА Новости.
Представители США выразили намерение приобрести землю бывшего стадиона 27 декабря 2017 года. Впоследствии правительство Молдавии и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о приобретении имущества для строительства нового здания американского посольства в Кишиневе.
"Разрешается ликвидация Республиканского стадиона в Кишиневе, объекта государственной собственности, площадью 5,1814 гектара для строительства здания посольства Соединенных Штатов Америки… Правительство для гарантии передачи недвижимости в собственность США обеспечит: а) определение стоимости объекта недвижимости; b) переговоры и подписание договора купли-продажи", — говорится в документе, текст которого опубликован на сайте правительства.
На заседании кабмин одобрил проект закона о возмездной передаче объекта недвижимого имущества «Республиканский стадион» в собственность США для строительства нового здания посольства этой страны в Молдавии.
Законопроект должен получить одобрение депутатов парламента.
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