Реки и каналы Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ

Реки и каналы Санкт-Петербурга перекроют из-за Дня Военно-морского флота, сообщает Nation News.

Как заявили в пресс-службе комитета по транспорту, в связи с репетицией и проведением праздничных мероприятий водные пути будут недоступны 20 и 21 июля с 5:00 до 6:30, 22 и 26 июля — с 9:00 до 13:00, 23 и 27 июля — с 5:00 до 6:00, а также в День ВМФ — с 9:00 до 13:00.

Проход судов закроют на участке реки Фонтанки от Прачечного до Пантелеймоновского моста, по Зимней канавке на участке от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста, по Кронверскому проливу от Иоановского моста до Кронверского.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что Черноморский флот объявил программу празднования Дня ВМФ.