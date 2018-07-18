Ещё
Реки и каналы Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реки и каналы Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ 

RT на русском 1 час назад
Реки и каналы Санкт-Петербурга перекроют из-за Дня Военно-морского флота, сообщает Nation News.
Как заявили в пресс-службе комитета по транспорту, в связи с репетицией и проведением праздничных мероприятий водные пути будут недоступны 20 и 21 июля с 5:00 до 6:30, 22 и 26 июля — с 9:00 до 13:00, 23 и 27 июля — с 5:00 до 6:00, а также в День ВМФ — с 9:00 до 13:00.
Проход судов закроют на участке реки Фонтанки от Прачечного до Пантелеймоновского моста, по Зимней канавке на участке от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста, по Кронверскому проливу от Иоановского моста до Кронверского.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что Черноморский флот объявил программу празднования Дня ВМФ.
RT на русском: последние новости
Федеральная полиция Австралии начала расследование в отношении RT Более 50 детей отравились в ехавшем из Кисловодска в Москву поезде СМИ: США и их союзники обсуждают возможность эвакуации «Белых касок» из Сирии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной179
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры163
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа211
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»35
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа80
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение