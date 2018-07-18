Источник: Подозреваемого в злоупотреблении полномочиями Воищева допросили в региональном СК 

Главу Советска Николая Воищева вызвали на допрос в управление Следственного комитета по Калининградской области. Об этом «Клопс» сообщил источник в силовых структурах.
Допрос состоялся днём в среду, 18 июля, в здании управления на улице 9 Апреля. В пресс-службе регионального СК эту информацию не прокомментировали.
Ранее стало известно, что в отношении Николая Воищева возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Всё, что известно на данный момент о деле, — в материале «Клопс».