Источник: Подозреваемого в злоупотреблении полномочиями Воищева допросили в региональном СК

Допрос состоялся днём в среду, 18 июля, в здании управления на улице 9 Апреля. В пресс-службе регионального СК эту информацию не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в отношении Николая Воищева возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Всё, что известно на данный момент о деле, — в материале «Клопс».