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Источник: Подозреваемого в злоупотреблении полномочиями Воищева допросили в региональном СК
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Источник: Подозреваемого в злоупотреблении полномочиями Воищева допросили в региональном СК 

Клопс.Ru 29 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Главу Советска Николая Воищева вызвали на допрос в управление Следственного комитета по Калининградской области. Об этом «Клопс» сообщил источник в силовых структурах.
Допрос состоялся днём в среду, 18 июля, в здании управления на улице 9 Апреля. В пресс-службе регионального СК эту информацию не прокомментировали.
Ранее стало известно, что в отношении Николая Воищева возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Всё, что известно на данный момент о деле, — в материале «Клопс».
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