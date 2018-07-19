Курс доллара удерживается близко к максимуму за год

Investing.com — В четверг курс доллара вырос против корзины других валют и приблизился к максимуму за год после позитивных заявлений главы центробанка США Джерома Пауэлла , которые дали дополнительные основания для еще двух повышений процентной ставки ФРС в этом году.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,32% до 95,14, приблизившись к максимуму за 11 месяцев 95,25, который был достигнут в конце июня.

Доллар сохраняет поддержку после того, как во время отчета во вторник и в среду в Конгрессе США глава ФРС Джером Пауэлл дал позитивную оценку перспективам роста американской экономики и не придал особой важности тому как торговая политика США способна повлиять на повышение процентной ставки.

Доллар повысился против иены: пара USD/JPY поднялась на 0,13% до 113,00, приближаясь к зафиксированному в среду максимуму за шесть месяцев 113,13.

Курс евро снизился к укрепившемуся доллару. Пара EUR/USD опустилась на 0,26% до 1,1609.

Курс фунта к доллару приблизился к минимуму за десять месяцев. Пара GBP/USD опустилась на 0,34% до 1,3025.

Британский фунт попал под давление в среду после неожиданно слабого отчета по инфляции в Великобритании , который снизил вероятность повышения процентной ставки Банком Англии в августе.

Еще одним негативным фактором для фунта стало возобновление неопределенности вокруг Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй столкнулась с критикой как со стороны сторонников, так и противников предложенного ею мягкого варианта выхода страны из состава Евросоюза

Фунт стерлингов также снизился против евро: пара EUR/GBP повысилась на 0,1% до 0,8915, приблизившись к достигнутому в среду максимуму за четыре месяца 0,8931.

Курс китайского юаня обновил минимум за год против доллара из-за усиливающихся опасений по поводу торгового конфликта со США.

Курс юаня целиком контролируется Пекином и на офшорных сделках снизился до 6,7985.

Снижение курса юаня дало основания прогнозам, что центробанк Китая позволит снизиться курсу валюту, чтобы компенсировать влияние введенных США пошлин на китайские товары и повысить конкурентоспособность китайского экспорта.