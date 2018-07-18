Ростовчане взяли награды Кубка России по легкой атлетике

Как сообщает управление по физической культуре и спорту донской столицы, на прошедших в подмосковном Жуковском соревнованиях, Елизавета Царева заняла первое место в метании молота (результат — 73,09 м), Наталья Полякова — второе (67,48 м), Софья Палкина — третье (66,24 м)

Екатерина Старыгина стала лучшей в метании копья с результатом 56,21 м.

Екатерина Галицкая заняла второе место в беге на 100 метров с барьерами (13.29 сек).

Сергей Литвинов, метнувший молот на 74,46 метра, взял «серебро», Денис Лукьянов с результатом 74,31 метра — «бронзу».

Константин Лядусов занял третье место в толкании ядра, отправив его на 19,95 м.

Всего за победу на Кубке России боролись более 300 спортсменов.