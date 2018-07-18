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Ростовчане взяли награды Кубка России по легкой атлетике
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Ростовчане взяли награды Кубка России по легкой атлетике 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовские спортсмены Елизавета Царева, Наталья Полякова, Софья Палкина, Екатерина Старыгина, Екатерина Галицкая, Сергей Литвинов, Денис Лукьянов и Константин Лядусов взяли награды Кубка России по легкой атлетике.
Как сообщает управление по физической культуре и спорту донской столицы, на прошедших в подмосковном Жуковском соревнованиях, Елизавета Царева заняла первое место в метании молота (результат — 73,09 м), Наталья Полякова — второе (67,48 м), Софья Палкина — третье (66,24 м)
Екатерина Старыгина стала лучшей в метании копья с результатом 56,21 м.
Екатерина Галицкая заняла второе место в беге на 100 метров с барьерами (13.29 сек).
Сергей Литвинов, метнувший молот на 74,46 метра, взял «серебро», Денис Лукьянов с результатом 74,31 метра — «бронзу».
Константин Лядусов занял третье место в толкании ядра, отправив его на 19,95 м.
Всего за победу на Кубке России боролись более 300 спортсменов.
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