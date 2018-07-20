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СБУ начала проверку законности повышения цены на хлор руководством «Днепразота»
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СБУ начала проверку законности повышения цены на хлор руководством «Днепразота» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку в отношении должностных лиц предприятия «Днепразот» в связи с повышением цены и прекращением поставок хлора для обеззараживания питьевой воды. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе силового ведомства.
"Службой безопасности Украины начата проверка действий должностных лиц «Днепразота», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора — основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, — сказано в сообщении. — В то же время службой проверяется обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю".
По данным СБУ, прекращение поставок хлора создало предпосылки к «нарушению нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения». По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Антимонопольном комитете Украины также заявили, что компания «Днепразот» злоупотребляет своим положением, и пригрозила оштрафовать предприятие на сумму в 10% от годового дохода.
Руководство предприятия «Днепразот» с 15 июня, мотивируя свои действия повышением цены на газ, остановило производство жидкого хлора. В связи с простоем завода в системах водоснабжения центрального региона Украины возникла сложная ситуация с подготовкой питьевой воды. В некоторых городах пришлось снизить объем ее подачи. Во вторник в «Днепразоте» объявили о готовности возобновить производство хлора, но при условии повышения цен на отпускаемую продукцию.
Премьер-министр Владимир Гройсман 13 июля заявил, что правительство утвердило план выхода из кризисной ситуации, а в четверг стало известно, что Украина партиями по 30-40 т в неделю начала импортировать жидкий хлор из Румынии, чего пока недостаточно для покрытия дефицита. Кроме того, до 30 августа ожидается поступление химикатов из Словакии и Польши, к этому же сроку хлор могут завести и из Узбекистана.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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