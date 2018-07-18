Губернатор Оренбургской области встретился с родственниками жертв крушения Ан-148

По словам главы региона, он постоянно поддерживает связь с руководством МЧС России СК России , и первоочередная задача на данный момент — завершить генетическую экспертизу.

«Только за последний месяц в Москве прошло три совещания по вопросам, касающимся расследования причин ЧП и идентификации фрагментов, найденных на месте крушения», — заявил Берг.

Как отметил губернатор, каждое ведомство заинтересовано в скорейшем завершении работы, но должны быть выполнены все мероприятия, предусмотренные законом на такие случаи.

Андреем Воробьёвым. Кроме того, был обсуждён вопрос об установке мемориала памяти погибших. По словам Берга, он провёл переговоры о предоставлении земельного участка с губернатором Московской области

Ранее СК назвал причину крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

Авиакатастрофа произошла 11 февраля 2018 года, погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек.