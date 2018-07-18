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Губернатор Оренбургской области встретился с родственниками жертв крушения Ан-148
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Губернатор Оренбургской области встретился с родственниками жертв крушения Ан-148 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
По словам главы региона, он постоянно поддерживает связь с руководством МЧС России и СК России, и первоочередная задача на данный момент — завершить генетическую экспертизу.
«Только за последний месяц в Москве прошло три совещания по вопросам, касающимся расследования причин ЧП и идентификации фрагментов, найденных на месте крушения», — заявил Берг.
Как отметил губернатор, каждое ведомство заинтересовано в скорейшем завершении работы, но должны быть выполнены все мероприятия, предусмотренные законом на такие случаи.
Кроме того, был обсуждён вопрос об установке мемориала памяти погибших. По словам Берга, он провёл переговоры о предоставлении земельного участка с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Ранее СК назвал причину крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.
Авиакатастрофа произошла 11 февраля 2018 года, погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек.
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