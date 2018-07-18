В «Нафтогазе» заявили о готовности рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом»

«Нафтогаз» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по судебным спорам, если оно не будет мешать переговорам по новому контракту. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Кобелев

«Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту», — цитирует пресс-служба «Нафтогаза» Кобелева.

По его словам, в компании не готовы «это делать в трёхстороннем формате, теряя время наших партнёров и давая возможность говорить, что мы о чём-то договариваемся», пока, как отметил Кобелев, будет готовится «плацдарм для „Северного потока — 2“.

Украины Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Киев не намерен идти на внесудебное урегулирование спора между украинской и российской компаниями.

18 июля в „Нафтогаз“ отметили, что продолжат принудительное взыскание долга „Газпрома“.