«Нафтогаз» готов к мировому соглашению с «Газпромом» 

Представители украинской компании заявили, что готовы рассмотреть предложения российской стороны, если это не помешает подписанию нового контракта.
Глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев заявил, что украинская сторона готова рассмотреть предложения «Газпрома» о мировом соглашении, сообщает пресс-служба компании.
«Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту», — заявил Кобелев.
Он добавил, что «Нафтогаз» не готов это делать в трехстороннем формате, имея ввиду участие Еврокомиссии. Также сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев не пойдет на внесудебное решение спора с «Газпромом».
Ранее стало известно, что на переговорах в Хельсинки президент России Владимир Путин пообещал, что транзит газа через территорию Украины сохранится и после пуска «Северного потока-2».