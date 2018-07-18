«Нафтогаз» готов к мировому соглашению с «Газпромом»

Представители украинской компании заявили, что готовы рассмотреть предложения российской стороны, если это не помешает подписанию нового контракта.

«Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту», — заявил Кобелев.

Украины Он добавил, что «Нафтогаз» не готов это делать в трехстороннем формате, имея ввиду участие Еврокомиссии . Также сообщалось, что глава МИД Павел Климкин заявлял, что Киев не пойдет на внесудебное решение спора с «Газпромом».