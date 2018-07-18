Центр досуга и спорта «Энергия.RU» проведет соревнования по настольному теннису

Турнир по настольному теннису организует центр досуга и спорта «Энергия.RU» во вторник, 24 июля.

Продемонстрировать свою ловкость и быстроту смогут все активные жители района. Соревнования развернутся на спортивной площадке по адресу: улица Кировоградская, дом 4, корпус 1. Начало в 15:00.

Центр досуга и спорта «Энергия.RU» давно радует местных жителей различными спортивными и культурными мероприятиями. Он начал свою деятельность в 2004 году как клуб, занимающийся социально-воспитательной и досуговой деятельностью с детьми и подростками. В самом начале он действовал только в одном помещении по адресу: улица Кировоградская, дом 5.

Все время, с момента открытия Центра, он активно развивался, менялась его ведомственная подчиненность. Благодаря стараниям управы района Чертаново Северное и правительства города Москвы за эти годы появилось еще четыре новых, отремонтированных помещения. Возраст посетителей учреждения теперь варьируется от одного года до пенсионного возраста. В Центре появились спортивные секции и творческие студии для всех желающих.

На прошедшей 9 июля встрече жителей с мэром Москвы Сергеем Собяниным директор Центра Дмитрий Краснов обратился к градоначальнику с просьбой передать «Энергии.RU» концертный зал, расположенный в здании по адресу: Варшавское шоссе, дом 116.

— Давайте проработаем, я дам поручение. Если это возможно, то так и сделаем, — ответил Сергей Собянин.

ЦДиС «Энергия.RU» традиционно проводит творческие фестивали для жителей района, в которых принимают участие коллективы и индивидуальные исполнители, с общим количеством участников до 500 человек. Но поскольку Центр не обладает собственным залом со сценой, то подготовка к проведению этих мероприятий связана с загрузкой концертных помещений учреждений культуры Чертанова Северного, которые не всегда могут их предоставить.

— В связи с этим «Зал заседаний», расположенный на втором этаже административного здания по адресу: Варшавское шоссе, дом 116, будет большой поддержкой в проведении значимых мероприятий в районе, посвященных таким большим праздникам, как День города, Новый год, День Победы. После передачи городом этого помещения в оперативное управление у центра «Энергия.RU» появится репетиционная база для творческих коллективов, которые уже неоднократно занимали призовые места на городских и всероссийских мероприятиях. На данный момент в учреждении работают 15 бюджетных спортивных и досуговых клубных объединения, занятия в которых посещают более 800 человек, — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» заместитель директора ГБУ ЦДиС «Энергия.RU» Ольга Саводерова.

Фото: Центр досуга и спорта «Энергия.RU»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/18/42875/