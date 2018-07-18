В крымской столице приступили к очистке улицы Гурзуфской 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе начались работы по масштабной очистке улицы Гурзуфской и прилегающей территории набережной реки Салгир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам вице-мэра крымской столицы Валерия Гуменюка, мероприятия проходят в рамках бессрочной экологической акции «Чистый четверг». «Предстоит большой объем работ, направленных на благоустройство улицы Гурзуфской и прилегающей к набережной территории. Сотрудники МБУ „Город“ и МУП „Киевский Жилсервис“ приступили к расчистке территории от гостиницы „Москва“ в сторону объездной трассы вдоль реки Салгир и улицы Гурзуфской. Проводятся работы по покосу травы, уборке мусора, веток, обрезке аварийных веток и деревьев», — рассказал чиновник.
Он уточнил, что помимо представителей городских коммунальных служб к акции по благоустройству территории присоединились курсанты Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, расположенного на прилегающей улице. «Завершение полного комплекса работ по благоустройству улицы Гурзуфской планируется выполнить до 1 сентября текущего года. В перспективе аналогичные мероприятия будут проведены и на других городских территориях», — проинформировал заместитель главы администрации города.