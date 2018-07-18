Более 700 заявлений на поступление приняла приемная комиссия Технологического колледжа № 34

Первый месяц приема заявлений на поступление в колледжи Москвы почти завершился. По состоянию на 17 июля более 700 абитуриентов подали документы в Технологический колледж № 34.

За последнюю неделю приемная комиссия учреждения приняла более 100 заявлений. Наибольшей популярностью среди выпускников девятых классов пользуются специальности «Информационные системы и программирование» и «Графический дизайн», которые входят в ТОП-50 самых востребованных и перспективных профессий.

Интересно, что на обоих направлениях выделено по 10 бюджетных мест, однако принято заявлений уже 171 («Информационные системы и программирование») и 88 («Графический дизайн») заявлений.

— В этом году, по сравнению с 2017, наблюдается постоянный поток абитуриентов без каких-либо всплесков и провалов, — отметила сотрудница приемной комиссии колледжа Анна Клюева.

Завершится прием заявлений 15 августа.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/18/42871/