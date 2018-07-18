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В Москве показали, как будут выглядеть жилые дома будущего
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В Москве показали, как будут выглядеть жилые дома будущего 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Москве начал свою работу урбанистический форум, на котором самому широкому кругу зрителей представили технологии будущего.
О городе будущего — в парке будущего. Пожалуй, найти в столице для урбанистов более подходящей площадки, чем Зарядье невозможно. Экспозицию представили на трех этажах новейшего, похожего на космический корабль концертного зала. Совсем скоро здесь зазвучит музыка, а пока самые смелые идеи — как сделать жизнь российских городов лучше. Пример Москвы — показателен. Мэр Сергей Собянин показывает Владимиру Путину транспортный стенд — за 8 лет построено 60 станций метро, включая МЦК, 800 километров дорог. Меняется и облик города. Программа «Моя улица» расширяет горизонты. На очереди — спальные районы. Благоустройство — вещь вынужденная, но результат — превосходит все ожидания. Не стыдно и другим показать.
«Никольскую улицу назвали главной футбольной улицей столицы, приятно, что гостям, болельщикам понравилось в России, высоко оценили транспорт, города, работу волонтеров. Перед нашими гостями предстала ни какая-нибудь витрина, все было по настоящему», констатировал глава государства.
Но и останавливаться на достигнутом пока рано, подчеркивает президент.
«Современный город — город экологического благополучия, без свалок. Внедрены и развиты механизмы защиты окружающей среды, модернизации ЖКХ», добавил Владимир Путин.
При этом, все преобразования, отмечает Владимир Путин, должны происходить с учетом мнения горожан. Как это было, например, с программой реновации ветхого столичного жилья. Все уже видели — как будут выглядеть новые типовые дома и квартиры — а вот «технологические начинки» представляют впервые. Каждый двор предлагают оборудовать беспроводным интернетом и умными домофонами, с видеокамерами, и кнопками экстренных вызовов. А в квартире в обязательном порядке установить датчики движения, и прочие умные опции. При чем для управления всем этим не нужен громоздкий командный пункт.
Современный город — это не только развитая транспортная сеть и комфортное — по последнему слову техники жильё. Это и сфера услуг — от оплаты парковок до медицины. И всё должно идти в ногу со временем. Например, на сложных симуляторах хирурги отрабатывают технику лапороскопических операций.
А так для школьников — проводят уроки по астрономии. Специалистов по дополненной реальности учебное заведение может приглашать для проверки знаний — абсолютно бесплатно.
«Они физически оказываются в солнечной системе, мы погружаем их в виртуальную реальность, рассказываем им самые интересные факты о нашей солнечной системе», признается Дамир Закиров, заведующий лабораторией инновационных образовательных проектов Московского центра качества образования.
В общем, город будущего, можно сказать с уверенностью, начинается уже сегодня.
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