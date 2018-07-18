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Миллион деревьев планируется дополнительно высадить в Москве
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Миллион деревьев планируется дополнительно высадить в Москве 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Недвижимость. Миллион деревьев планируется дополнительно высадить в Москве вместе с благоустройством парков, сообщил в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в среду заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
"Миллион деревьев должен быть дополнительно высажен вместе с созданием парков", — сказал Бирюков.
Он напомнил, что только в центре города при проведении работ по благоустройству по программе «Моя улица» были высажено более 12 тысяч крупномерных деревьев и более 300 тысяч кустарников. «Все это очень хорошо влияет на экологию, создаёт необходимый ландшафт и дизайн в городе», — подчеркнул Бирюков.
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