Миллион деревьев планируется дополнительно высадить в Москве

МОСКВА , 18 июл — РИА Недвижимость. Миллион деревьев планируется дополнительно высадить в Москве вместе с благоустройством парков, сообщил в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в среду заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков

"Миллион деревьев должен быть дополнительно высажен вместе с созданием парков", — сказал Бирюков.

Он напомнил, что только в центре города при проведении работ по благоустройству по программе «Моя улица» были высажено более 12 тысяч крупномерных деревьев и более 300 тысяч кустарников. «Все это очень хорошо влияет на экологию, создаёт необходимый ландшафт и дизайн в городе», — подчеркнул Бирюков.