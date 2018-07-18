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Глава АСИ заявила, что Москва лидирует в России по доступности инклюзивного образования
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Глава АСИ заявила, что Москва лидирует в России по доступности инклюзивного образования 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Москва является лидером среди российских регионов по доступности программ инклюзивного образования. Такое мнение высказала глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе одной из сессий Московского урбанистического форума.
"Очень много можно сказать про инклюзивное образование — здесь тоже Москва на первом месте в части доступности программ инклюзивного образования, сопровождения", — сказала она.
Чупшева отметила, что в Москве на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) появился первый детский технопарк дополнительного образования в технологической сфере для людей с ограниченными возможностями. «Я считаю, что это сегодня одна из лучших площадок в стране», — добавила глава АСИ.
Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в новом концертном зале «Зарядье».
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