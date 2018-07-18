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В День города в Братеевском каскадном парке покажут салют
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В День города в Братеевском каскадном парке покажут салют 

Управа района Братеево города Москвы 55 минут назад
Фото: Братеево
Небо над Каскадным парком в Братееве осветится мириадами искр в День города. Об этом сообщили на портале российской и международной юриспруденции.
В этом году праздничный фейерверк, посвященный 871-летию столицы, пройдет в 13 городских точках — парках, набережных и площадях, в числе которых и Братеевский каскадный парк. В Южном округе посмотреть салют можно будет и на улице Садово-Крестьянская.
Традиционно в небе можно будет увидеть «хризантемы», «пионы», «сердечки» и «змейки».
Уточняется также, что в День города метро и Московского центральное кольцо будут работать круглосуточно, а автобус Н5 в этот день будет курсировать до 06:00.
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