Несколько дорог общего пользования благоустроят в Первомайском

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Несколько дорог общего пользования отремонтируют в поселении Первомайское до конца сентября текущего года. Информацию об этом сообщили 17 июля.

— Речь идет о дорогах общего пользования в деревнях Елизарово, Бараново, Пучково, Ивановское и Каменка, подъезде к садоводческому некоммерческому товариществу «Дружба» завода «Красный пролетарий» вблизи населенного пункта Милюково, — поделилась информацией президент Автономной некоммерческой организации «Центр реализации экологических и социальных инициатив „Будущее для всех“ Наталья Белова

Она добавила, что все работы по благоустройству объектов дорожного хозяйства завершат до 1 октября 2018 года.