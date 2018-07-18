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Несколько дорог общего пользования благоустроят в Первомайском
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Несколько дорог общего пользования благоустроят в Первомайском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Несколько дорог общего пользования отремонтируют в поселении Первомайское до конца сентября текущего года. Информацию об этом сообщили 17 июля.
— Речь идет о дорогах общего пользования в деревнях Елизарово, Бараново, Пучково, Ивановское и Каменка, подъезде к садоводческому некоммерческому товариществу «Дружба» завода «Красный пролетарий» вблизи населенного пункта Милюково, — поделилась информацией президент Автономной некоммерческой организации «Центр реализации экологических и социальных инициатив „Будущее для всех“ Наталья Белова.
Она добавила, что все работы по благоустройству объектов дорожного хозяйства завершат до 1 октября 2018 года.
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