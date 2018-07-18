Минприроды утвердило два нефтегазовых участка для геологоразведки в 2018 году 

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин утвердил перечень из восьми участков недр, предлагаемых для геологического изучения за счет средств недропользователей в 2018 году, сообщает министерство.
Перечень включает два участка, содержащих прогнозные ресурсы углеводородного сырья, четыре — твердых полезных ископаемых, два — подземных вод.
В частности, перечни содержат Каменданто-Карабетовский участок углеводородного сырья в Краснодарском крае с прогнозными ресурсами 3,8 млрд кубометров газа и 6,1 млн тонн нефти и Хавдейский участок в Ненецком автономном округе с прогнозными ресурсами 13,5 млн тонн нефти.
В Кировской области предоставляются для изучения участки с прогнозными ресурсами фосфоритных шламов. В Башкирии в целях геологического изучения предлагается участок с прогнозными ресурсами золота россыпного, в Магаданской области — золота рудного. В Ханты-Мансийском автономном округе предоставляется для изучения участок с прогнозными ресурсами двуокиси титана, циркония.
В Краснодарском крае для изучения предоставляются участки с прогнозными ресурсами вод подземных теплоэнергетических, в Пермском крае — минеральных подземных вод.
Окончание срока приема заявок — 25 августа 2018 года.