Путин потребовал от Роскосмоса увеличить доходы от коммерческих услуг

По его словам, сейчас ракетно-космическая отрасль в настоящее время излишне ориентирована на бюджетные средства, и для неё, как и для ОПК, актуален вопрос диверсификации.

«Считаю, что корпорация может и должна обеспечить устойчивое поступление средств от коммерческих услуг, оказываемых другим секторам экономики в области информации, навигации, связи», — указал президент.

Таким образом, ресурсы бюджета страны могут быть перенаправлены на перспективное развитие космической отрасли, считает глава государства.

«Я знаю, что у вас есть качественные и коммерчески привлекательные проекты. Среди них — новая программа «Сфера», в рамках которой в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, должно быть запущено более 600 спутников. В три этапа — к 2022, 2024 и 2028 годам», — отметил президент.

Он указал, что данная новая группировка должна эффективно использоваться в сфере дистанционного зондирования земли, навигации и связи. Как отметил Путин, важно также, что интерес к этому проекту проявляет как российский, так и зарубежный бизнес. «Конечно, его реализации нужно давать полный ход», — сказал он.

Президент подчеркнул, что для решения поставленных задач госкорпорация должна проводить грамотную кадровую работу, добавив, что он рассчитывает на приумножение конструкторского потенциала и специалистов рабочих профессий.

Владимир Путин также выразил надежду на то, что команда Роскосмоса будет работать профессионально, слаженно, с нацеленностью на самые высокие результаты. «Сегодня Роскосмосу необходимо добиться прорывных успехов в этой сфере, в условиях растущей при этом международной конкуренции укрепить свои позиции», — указал он.

Российский лидер также подчеркнул, что в 2022 году нужно приступить к лётным испытаниям ракеты-носителя «Союз-5»: «Аналогичные требования и по ракете-носителю среднего класса „Союз-5“, которая, по сути, станет первой ступенью сверхтяжёлой ракеты. К лётным испытаниям „Союза“ следует приступить в 2022 году».

Учитывая стратегическое значение космической отрасли, руководству Роскосмоса нужно сосредоточиться на ключевых задачах, сказал Путин, обратив внимание, в частности, на необходимость своевременной реализации масштабных проектов, таких как создание сверхтяжёлой ракеты.

Он также упомянул необходимость наращивания орбитальной группировки и потребовал при этом «кардинально повысить качество и надёжность космических аппаратов, средств их выведения» и обеспечить создание современной российской компонентной базы для того, чтобы увеличить сроки активного существования отечественных спутников на орбите.