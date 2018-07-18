Ещё
Работы по ремонту дождевой канализации в Марушкинском перешли на завершающую стадию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по ремонту дождевой канализации в Марушкинском перешли на завершающую стадию 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты отремонтировали большую часть дождевой канализации в поселении Марушкинское. Информацию об этом 17 июля сообщили в местной администрации.
— Работы проводятся в поселке совхоза «Крекшино», вблизи дома №5. Ремонт данного участка мы решили провести в связи с тем, что в этом сезоне было неоднократное потопление детской площадки и соседних улиц. К работам было привлечено две бригады специалистов. Предполагается, что ремонт завершится к 8 августа, — уточнил сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Марушкинское.
Они добавили, что восстановление сети дождевой канализации включили в программу по благоустройству территории.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Несколько дорог общего пользования благоустроят в Первомайском Работы по благоустройству придомовых территорий начались в поселке Газопровод Специалисты завершили работы по подсадке растений во Внуковском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной183
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры164
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа213
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»35
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа83
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение