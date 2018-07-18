Работы по ремонту дождевой канализации в Марушкинском перешли на завершающую стадию

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Специалисты отремонтировали большую часть дождевой канализации в поселении Марушкинское. Информацию об этом 17 июля сообщили в местной администрации.

— Работы проводятся в поселке совхоза «Крекшино», вблизи дома №5. Ремонт данного участка мы решили провести в связи с тем, что в этом сезоне было неоднократное потопление детской площадки и соседних улиц. К работам было привлечено две бригады специалистов. Предполагается, что ремонт завершится к 8 августа, — уточнил сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Марушкинское.

Они добавили, что восстановление сети дождевой канализации включили в программу по благоустройству территории.