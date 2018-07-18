Тренерские перестановки в ФНЛ: доверие своим вопитанникам

Вчера состоялся первый тур первенства ФНЛ. Игровой день не обошёлся без сенсаций, курьёзов, закономерных побед, порадовав зрителей всеми возможными исходами. Однако наибольший интерес вызывает кто же будет выступать за команды второго по значимости дивизиона, а ещё интереснее, кто же их будет тренировать.

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В это межсезонье в 12 из 20 команд ФНЛ произошли тренерские перестановки. Где-то они вполне логичны, где-то не поддаются уверенному объяснению. Вчера «Тамбов» выводил на игру против «Зенита-2» Тимур Шипшев . В качестве главного тренера он последний раз работал со «Спартаком-Нальчик» в сезонах 2012-2014. За три неполных сезона Шипшев провёл шесть встреч в РФПЛ и около 60 матчей в ФНЛ. Удержать команду в элите нашего футбола не удалось, но во втором по значимости дивизионе Шипшев и его команда смогли занять третью и десятую строчку в турнирной таблице. Отметим, что в «Тамбове» наблюдается некое двоевластие, т.к. у Мурата Искакова, который и должен был стать главным тренером пока что нет лицензии необходимой категории. Поможет ли такой тренерский тандем клубу и получится ли у Шипшева-Искакова лучше, нежели у неожиданного перебежавшего в «Пюник» Андрея Талалаева ? Ответ на этот вопрос можно будет дать после пяти стартовых туров, а пока что «волки» начали с победы.

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Целый ряд клубов доверил «рулить» командой своим воспитанникам или бывшим игрокам. Вчера «Авангард» под руководством курянина Игоря Беляева «вернул долг» ярославскому «Шиннику», проиграв команде Александра Побегалова со счётом 1:2. Напомню, что совсем недавно «Авангард» за счёт победы над «Шинником» пробился в финал кубка России . Правда, в чемпионате курский коллектив никак не может обыграть ярославцев, очная победная серия которых в ФНЛ насчитывает уже три матча. Неудачно стартовал и уроженец Армавира Арсен Папикян . Его подопечные, вернувшиеся во второй по значимости дивизион, были разгромлены «СКА-Хабаровском». Отмечу, что Папикян выступал за «Армавир» в качестве игрока всего один сезон, но его тренерская работа с паузой в «Кубани» насчитывает уже шесть лет. Беляев и вовсе трудится в структуре «Авангарда» всю свою профессиональную карьеру игрока и тренера, этот год у него уже 22-й.

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Евгений Маслов , нынешний наставник «Тюмени» рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей в чемпионатах страны (397 игр), многолетний капитан команды. В структуре команды он находится с 1984 года. Тюменский коллектив за это время сменил несколько названий: «Геолог», «Динамо-Газовик», нынешнее «Тюмень», а Маслов лишь один раз отлучался из команды в тобольский «Иртыш» в сезоне 1996-1997. Имея опыт главного тренера в молодёжной команде и ассистента в главном коллективе, Маслов наконец-то встал у «руля» по-настоящему своего клуба. Тенденцию доверять своим воспитанникам продолжили в «Факеле», где из и.о. главного тренера стал Игорь Пывин. 50-летний специалист успел поиграть в разных воронежских клууба «Стрела», «Буран», отметился почти 60-ю матчами за «Факел», заработал денег, выступая в норвежском чемпионате. Основная часть карьеры прошла в «Локомотиве» Лиски . Там же начался тренерский путь Пывина. В прошлом сезоне он набрался опыта в качестве помощника Павла Гусева . Вчера дебютировал в ФНЛ, но неудачно, уступив томской «Томи».

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По пути своих игроков пошли все команды, имеющие в своём названии цифру «2». Александр Горшков сыграл за "Зенит" почти 200 матчей. В 38 лет, будучи игроком, успел завоевать свой главный трофей — кубок УЕФА . Его назначение на посту главного тренера второй команды питерцев не вызвало неожиданности. Именно руководимая им молодёжь сейчас составляет костяк «Зенита-2», поэтому кто, как не Горшков должен решать задачи по борьбе за высокие места в ФНЛ. «Свой человек» появился и в стане «красно-белых». Виктор Булатов сыграл за "Спартак" почти 90 матчей, став за это время трёхкратным чемпионом России. Тренерский опыт у Булатова достаточно богатый, насчитывающий девять клубов. В прошлом сезоне его подопечных из ФК «Чайка» из села Песчанокопское провели хороший сезон в ПФЛ, поэтому многие игроки получили предложение из команд ФНЛ, а Булатов возглавил «Спартак-2». Три сезона провёл в «Краснодаре» Игорь Пикущак . Бывший нападающий в это время стал вызываться в сборную Молдавии , затем в его карьере был ныне прекративший существование «Амкар» и клубы своей страны, среди которых выделим «Шериф». Тренерскую карьеру 35-летний специалист решил начать в своей главной российской команде.

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Ещё три клуба пошли по пути назначения тренеров, которые имеют громкие имена либо в качестве наставника, либо в качестве игрока. Игорь Шалимов после неудачного сезона в «Краснодаре» сменил на тренерском мостике «Химок» Юрия Красножана . Вернулся к работе с клубом из Нижнего Новгорода Дмитрий Черышев . Воспитанник ДЮСШ горьковского «Торпедо» возглавил команду всего за неделю до старта, но в первом туре сумел вместе со своими подопечными заработать одно очко. Одно из самых громких назначений произошло в калиниградской «Балтике». Валерий Непомнящий пришёл в команду под задачу выхода в РФПЛ. Под его требования подобрали игроков высокого уровня (Касаев, Буйволов, Плопа, Пугин и др.), но уже в первом туре калининградцы сенсационно уступили «Тюмени» со счётом 4:1. Очевидно, что какими бы громкими не были назначения для достижения результата нужна ещё и сыгранность.

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Таким образом, большинство команд ФНЛ сменило тренеров, но в целом, можно выявить тенденцию доверия клуба своим воспитанникам. У кого получится справиться с давлением и показать результат, а кто станет первой «жертвой» и пойдёт искать новое место работы, наверняка узнаем уже скоро, а пока будем следить за ФНЛ.