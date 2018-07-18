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Специалисты Киевского начали проверку объектов инфраструктуры на готовность к зиме
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Специалисты Киевского начали проверку объектов инфраструктуры на готовность к зиме 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Киевский начали активную подготовку к зимнему сезону. Об этом рассказали 16 июля.
— На сегодняшний день специалисты осмотрели несколько объектов инфраструктуры. В частности, была проведена проверка состояния кровли и козырьков. Необходимо, чтобы конструкции выдержали наледь и сильные снегопады. По некоторым адресам проведены ремонтные работы, — сообщил первый заместитель главы отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Киевский Иван Обухов.
Он подчеркнул, что данные меры направлены на обеспечение безопасности граждан в осенне-зимний сезон.
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