Нижегородское УФАС возбудило дело о картельном сговоре на поставку медоборудования

"Рынок медоборудования капиталоемкий и социально чувствительный, именно к таким рынкам должно быть привлечено наше внимание. Нам предстоит установить признаки преступления, зафиксировать доказательства виновности компаний. Далее материалы дела будут направлены в правоохранительные органы ", — сообщил Теодорович журналистам.

Как уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев , по делу проходят две компании, которые участвовали в торгах и претендовали на госконтракт. Компании подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства в течение нескольких лет. Кроме того, по словам Тенишева, в картельном заговоре может быть замешан и госзаказчик. Названий компаний ведомство пока не разглашает.

"Цена контракта либо не была снижена, либо была снижена минимально. Таким образом, в аукционе побеждала не та компания, которая лучше или эффективнее, а та, которая умеет договориться", — сказал журналистам Тенишев.

Виновным в картельном сговоре грозит наказание в виде административного штрафа до 50 процентов от начальной максимальной цены контракта. Причем не важно, выиграла компания контракт или нет, важен сам факт участия в сговоре. Должностным лицам, в случае доказательства их вины, грозит до 7 лет лишения свободы.