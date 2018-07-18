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Нижегородское УФАС возбудило дело о картельном сговоре на поставку медоборудования
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Нижегородское УФАС возбудило дело о картельном сговоре на поставку медоборудования 

ТАСС 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области возбудило дело по признаку картельного сговора на рынке поставок медицинского оборудования. Соответствующий приказ подписал в среду руководитель ведомства Михаил Теодорович.
"Рынок медоборудования капиталоемкий и социально чувствительный, именно к таким рынкам должно быть привлечено наше внимание. Нам предстоит установить признаки преступления, зафиксировать доказательства виновности компаний. Далее материалы дела будут направлены в правоохранительные органы", — сообщил Теодорович журналистам.
Как уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, по делу проходят две компании, которые участвовали в торгах и претендовали на госконтракт. Компании подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства в течение нескольких лет. Кроме того, по словам Тенишева, в картельном заговоре может быть замешан и госзаказчик. Названий компаний ведомство пока не разглашает.
"Цена контракта либо не была снижена, либо была снижена минимально. Таким образом, в аукционе побеждала не та компания, которая лучше или эффективнее, а та, которая умеет договориться", — сказал журналистам Тенишев.
Виновным в картельном сговоре грозит наказание в виде административного штрафа до 50 процентов от начальной максимальной цены контракта. Причем не важно, выиграла компания контракт или нет, важен сам факт участия в сговоре. Должностным лицам, в случае доказательства их вины, грозит до 7 лет лишения свободы.
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