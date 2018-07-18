Куйвашев распорядился срочно доставить североуральцам питьевую воду

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился срочно привезти питьевую воду жителям Североуральска , который лишился ее из-за провала в канале реки Калья.

"Сейчас это приоритетная задача для областных властей. В ближайшие часы жители получат достаточное количество воды для своих нужд. В кратчайшие сроки будет возобновлено нормальное регулярное водоснабжение. Уже после этого будем разбираться в причинах случившегося и смотреть, как вели себя должностные лица в городе", — написал глава региона в своем Instagram (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Как ранее писало "Уралинформбюро" , авария в Североуральске произошла 16 июля. Из-за провала ухудшилось качество питьевой воды. Жителям выдают чистую воду по два литра в день на руки и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Люди вынуждены выстраиваться в очередь.

Ранее по теме: Североуральцам выдают по два литра питьевой воды в день Власти региона взяли под контроль ситуацию в обезвоженном Североуральске Свердловский город лишился питьевой воды