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Куйвашев распорядился срочно доставить североуральцам питьевую воду
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Куйвашев распорядился срочно доставить североуральцам питьевую воду 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился срочно привезти питьевую воду жителям Североуральска, который лишился ее из-за провала в канале реки Калья.
"Сейчас это приоритетная задача для областных властей. В ближайшие часы жители получат достаточное количество воды для своих нужд. В кратчайшие сроки будет возобновлено нормальное регулярное водоснабжение. Уже после этого будем разбираться в причинах случившегося и смотреть, как вели себя должностные лица в городе", — написал глава региона в своем Instagram (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).
Как ранее писало "Уралинформбюро", авария в Североуральске произошла 16 июля. Из-за провала ухудшилось качество питьевой воды. Жителям выдают чистую воду по два литра в день на руки и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Люди вынуждены выстраиваться в очередь.
Ранее по теме: Североуральцам выдают по два литра питьевой воды в день Власти региона взяли под контроль ситуацию в обезвоженном Североуральске Свердловский город лишился питьевой воды
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