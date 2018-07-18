Джем-концерт пройдет в Доме культуры «Стимул»

В Доме культуры «Стимул» 20 июля на нестандартном концерте выступит творческий коллектив «Джем шоу».

— Гости вечера услышат в исполнении участников коллектива композиции в разнообразных стилях: это будет некая смесь из джазовых, рок-н-рольных и других музыкальных хитов, — рассказала о мероприятии представитель пресс-службы культурного учреждения Евгения Голубева

Она добавила, что артисты во время своего выступления пригласят всех желающих поучаствовать в импровизации.

Музыканты совместно со зрителями попробуют сочинить песни.

Желающих попасть на необычный концерт ждут в 19:00 по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Вход бесплатный.