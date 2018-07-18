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Джем-концерт пройдет в Доме культуры «Стимул»
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Джем-концерт пройдет в Доме культуры «Стимул» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Доме культуры «Стимул» 20 июля на нестандартном концерте выступит творческий коллектив «Джем шоу».
— Гости вечера услышат в исполнении участников коллектива композиции в разнообразных стилях: это будет некая смесь из джазовых, рок-н-рольных и других музыкальных хитов, — рассказала о мероприятии представитель пресс-службы культурного учреждения Евгения Голубева.
Она добавила, что артисты во время своего выступления пригласят всех желающих поучаствовать в импровизации.
Музыканты совместно со зрителями попробуют сочинить песни.
Желающих попасть на необычный концерт ждут в 19:00 по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Вход бесплатный.
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