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Названы цены смартфонов Meizu 16, Meizu 16 Plus и Meizu X8
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Названы цены смартфонов Meizu 16, Meizu 16 Plus и Meizu X8 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Глава компании Meizu Джек Вонг, не дожидаясь официальной премьеры, решил поделиться с публикой ценами на новые смартфоны марки — Meizu 16, Meizu 16 Plus и Meizu X8. Модель Meizu 16 с 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти можно будет приобрести за $350. Версия со 128 Гб постоянной памяти оценена в $400, а вариант с 8/128 Гб соответственно обойдется уже в $445.
Meizu 16 Plus будет продаваться по цене от $490. Это будет вариант с процессором Snapdragon 845 и 8/128 Гб памяти. Продвинутая версия с 256 Гб оценивается в $535. Есть варианты с процессором Snapdragon 710. Они стоят $250 и $300 соответственно. Наконец, Meizu X8 можно будет приобрести по цене от $220 до $290. Официальный анонс новинок назначен на 16 августа.
Источник: gizmochina
Фото: gizmochina
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