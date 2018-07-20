Названы цены смартфонов Meizu 16, Meizu 16 Plus и Meizu X8

Глава компании Meizu Джек Вонг, не дожидаясь официальной премьеры, решил поделиться с публикой ценами на новые смартфоны марки — Meizu 16, Meizu 16 Plus и Meizu X8. Модель Meizu 16 с 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти можно будет приобрести за $350. Версия со 128 Гб постоянной памяти оценена в $400, а вариант с 8/128 Гб соответственно обойдется уже в $445.

Meizu 16 Plus будет продаваться по цене от $490. Это будет вариант с процессором Snapdragon 845 и 8/128 Гб памяти. Продвинутая версия с 256 Гб оценивается в $535. Есть варианты с процессором Snapdragon 710. Они стоят $250 и $300 соответственно. Наконец, Meizu X8 можно будет приобрести по цене от $220 до $290. Официальный анонс новинок назначен на 16 августа.

Источник: gizmochina

Фото: gizmochina

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