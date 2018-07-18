ЛДПР предлагает сделать 17 июля ежегодной траурной датой

В Кремле, Правительстве, Государственной Думе , Верховном суде, региональных и муниципальных органах власти перед началом работы в этот день должен звучать гимн Российской империи, символом которой был Николай Второй, предлагают в ЛДПР.

«К сожалению, даже сегодня, через 27 лет после краха советской власти и через 100 лет после подлого убийства царской семьи, мы по-прежнему как следует не осудили это зверское преступление. Более того, даже сегодня находятся «адвокаты дьявола», которые говорят, что, мол, это бессудное убийство было оправданным. Это недопустимо и бесчеловечно!» — возмущается Владимир Жириновский.

«Мы подошли к этой печальной годовщине в абсолютно обновленной стране, но до сих пор не избавились от названий, увековечивших убийц и преступников, причастных к кровавому перевороту 1917 года и к непосредственной расправе над беззащитной царской семьей. Когда уже будет переименована станция метро «Войковская» в Москве , названная по имени непосредственного организатора массового убийства?» — интересуется лидер ЛДПР.

Напомним, что в 2015 году в Москве проводился интернет-опрос о переименовании «Войковской», но его результаты нельзя назвать релевантными — система «Активный гражданин», при помощи которой проводился опрос, тогда только запустилась, поэтому точно сказать, сколько москвичей высказались за переименование, а сколько — против, достоверно невозможно.

Владимир Жириновский считает, что объективных предпосылок для революции в начале XX века в России не было: «Экономические показатели при правлении Николая Второго были не хуже, чем в других ведущих державах Европы. Кличку Кровавый ему придумали большевики — историки давно доказали, что никто в народе так своего царя не называл».

«К примеру, в пересчёте на современные деньги средняя зарплата русского рабочего была даже выше, чем сегодня, и позволяла спокойно снимать жилье в столицах, оплачивать все бытовые нужды и тратить деньги на культурный отдых, например покупать билеты в Большой театр. Так что все доводы, что при царе народ страдал, просто несостоятельны — это бездумное повторение большевистской пропаганды», — отмечает лидер ЛДПР.

Так что все доводы, что при царе народ страдал, просто несостоятельны — это бездумное повторение большевистской пропаганды

«Для России падение монархии имело ужасные последствия, — напоминает политик. — Опыт большинства стран Европы показывает, что там, где монархия сохранилась, уровень жизни сегодня выше, чем в республиках, большинство из которых прошло через авторитарные, фашистские или социалистические режимы. 17 июля всем нужно вспомнить про последнего царя и его семью, чтобы кровавые ужасы революции больше никогда не повторились в России», — призывает Жириновский.