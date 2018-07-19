Сергей Жвачкин ответил Никите Михалкову об угрозе томскому лесу 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал выпуск программы «Бесогон» Никиты Михалкова, посвященный «китайской угрозе», которая якобы угрожает томскому лесу. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Глава региона рассказал, что проинформировал Никиту Михалкова, что цена на аукционах аренды на участки лесного фонда определяется ставкой, утверждаемой правительством России.
«С 1 января 2018 года по закону мы не имеем права устанавливать первоначальную цену на аукционах выше федеральных ставок. До этого цены на аренду леса в Томской области были до десяти раз выше, чем в среднем по России. Мы написали свой протест против этого закона. Я уже встречался с новым министром природных ресурсов, который тоже со мной согласен», — сказал Сергей Жвачкин.
Глава региона подчеркнул, что Томская область получает основные деньги не от аренды леса, а от его переработки.
«С территории Томской области в последние годы мы практически прекратили вывоз круглого леса: в прошлом году «кругляк» составил всего 0,2% от общего объема лесозаготовок», — заявил Жвачкин.
Отмечается, что освоением лесов Томской области сегодня занимаются далеко не только компании из КНР: всего в ЛПК региона работают около 600 предприятий. Продукция из томской древесины экспортируется в 19 стран мира, причем ее крупнейший покупатель — не Китай, а Узбекистан.