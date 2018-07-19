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Сергей Жвачкин ответил Никите Михалкову об угрозе томскому лесу
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Сергей Жвачкин ответил Никите Михалкову об угрозе томскому лесу 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал выпуск программы «Бесогон» Никиты Михалкова, посвященный «китайской угрозе», которая якобы угрожает томскому лесу. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Глава региона рассказал, что проинформировал Никиту Михалкова, что цена на аукционах аренды на участки лесного фонда определяется ставкой, утверждаемой правительством России.
«С 1 января 2018 года по закону мы не имеем права устанавливать первоначальную цену на аукционах выше федеральных ставок. До этого цены на аренду леса в Томской области были до десяти раз выше, чем в среднем по России. Мы написали свой протест против этого закона. Я уже встречался с новым министром природных ресурсов, который тоже со мной согласен», — сказал Сергей Жвачкин.
Глава региона подчеркнул, что Томская область получает основные деньги не от аренды леса, а от его переработки.
«С территории Томской области в последние годы мы практически прекратили вывоз круглого леса: в прошлом году «кругляк» составил всего 0,2% от общего объема лесозаготовок», — заявил Жвачкин.
Отмечается, что освоением лесов Томской области сегодня занимаются далеко не только компании из КНР: всего в ЛПК региона работают около 600 предприятий. Продукция из томской древесины экспортируется в 19 стран мира, причем ее крупнейший покупатель — не Китай, а Узбекистан.
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