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Госдума приняла в I чтении проект о создании административных спецрайонов
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Госдума приняла в I чтении проект о создании административных спецрайонов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании специальных административных районах (САР) в Приморском крае и Калининградской области.
Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, входит в пакет из семи законопроектов, касающихся создания и функционирования САРов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Такие спецрайоны создаются, в первую очередь, для перерегистрации компаний из офшоров.
Законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения САР на островах Октябрьский и Русский, порядок осуществления административного управления на таких территориях, требования к процедурам получения статуса участника САР.
Основными участниками САР станут международные компании — российские или иностранные юридические лица, которые получают статус резидентов и принимают на себя обязательства по осуществлению инвестиций в российскую экономику.
Законопроект предоставляет возможность для иностранных юридических лиц, в том числе тех, которые владеют или фактически контролируют российские активы, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ. Это предполагает регистрацию в одном из САР в форме международной компании в порядке континуитета, что позволит предотвратить «заморозку» российских активов за рубежом и противодействия деятельности зарубежных компаний на российском рынке вследствие санкций иностранных государств.
"Офшорами они с общих таких мировых пониманий не будут", — заявил на пленарном заседании один из авторов законопроектов, член Совфеда Алексей Майоров, отвечая на вопросы депутатов. В случае принятия пакета законопроектов, по его словам, из-за рубежа будут возвращены «миллиарды долларов», которые будут инвестироваться в российскую экономику. «Даст это обязательно мультипликативный эффект, потому что это не будут обязательные инвестиции в районы Приморья и Калининграда», — отметил сенатор. Ведь компании, которые зарегистрируются в САР, «на самом деле, инвестировать они могут по всей стране», — пояснил он.
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