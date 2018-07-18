Госдума приняла в I чтении проект о создании административных спецрайонов

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, входит в пакет из семи законопроектов, касающихся создания и функционирования САРов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде . Такие спецрайоны создаются, в первую очередь, для перерегистрации компаний из офшоров.

Законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения САР на островах Октябрьский и Русский, порядок осуществления административного управления на таких территориях, требования к процедурам получения статуса участника САР.

Основными участниками САР станут международные компании — российские или иностранные юридические лица, которые получают статус резидентов и принимают на себя обязательства по осуществлению инвестиций в российскую экономику.

Законопроект предоставляет возможность для иностранных юридических лиц, в том числе тех, которые владеют или фактически контролируют российские активы, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ . Это предполагает регистрацию в одном из САР в форме международной компании в порядке континуитета, что позволит предотвратить «заморозку» российских активов за рубежом и противодействия деятельности зарубежных компаний на российском рынке вследствие санкций иностранных государств.