Госдума поддержала проект создания «офшорной зоны» в Приморье

В САР будет установлен гибкий правовой режим, касающийся налогового и валютного регулирования, а также найма иностранной рабочей силы.

Считается, что принятие законов поспособствует формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию регионов.

Максим Орешкин. — Новый режим будет активирован в сентябре-октябре. У него есть два аспекта: корпоративный и региональный. Корпоративный — это возможность переноса холдинговых структур при сохранении их прав и обязанностей из одной юрисдикции в другую, — отметил министр экономического развития РФ

По его мнению, благодаря САРу на острове Русском, Дальний Восток получит дополнительный инструмент к тем преференциальным режимам, которые уже существуют — территориям опережающего развития и свободному порту.