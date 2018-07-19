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Госдума поддержала проект создания «офшорной зоны» в Приморье
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Госдума поддержала проект создания «офшорной зоны» в Приморье 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Государственной Думе рассмотрены и утверждены в первом чтении законопроекты, связанные с созданием и особенностями регулирования специальных административных районов (САР) на острове Октябрьском в Калининградской области и острове Русском в Приморском крае. Об этом «РГ» сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
В САР будет установлен гибкий правовой режим, касающийся налогового и валютного регулирования, а также найма иностранной рабочей силы.
Считается, что принятие законов поспособствует формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию регионов.
— Новый режим будет активирован в сентябре-октябре. У него есть два аспекта: корпоративный и региональный. Корпоративный — это возможность переноса холдинговых структур при сохранении их прав и обязанностей из одной юрисдикции в другую, — отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
По его мнению, благодаря САРу на острове Русском, Дальний Восток получит дополнительный инструмент к тем преференциальным режимам, которые уже существуют — территориям опережающего развития и свободному порту.
— Специальные административные районы предлагают более гибкие условия работы международным компаниям. Они должны стать альтернативой зарубежным офшорам. Их цель — привлечение инвестиций в Россию, — считает депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский.
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