На станциях столичной подземки установили туалеты

По сообщению заместителя мэра Москвы , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова , на станциях метро установили 15 туалетов.

Ранее сообщалось, что 38 мобильных туалетных комплексов (МТК) появятся в столичном метро на станциях: «Чкаловская», «Менделеевская», «Боровицкая», «Китай-город», «Третьяковская», «Сретенский бульвар», «ВДНХ», «Проспект Мира», «Комсомольская», «Киевская», «Краснопресненская», «Таганская», «Цветной Бульвар», «Сокольники», «Кропоткинская», «Парк Культуры», «Пушкинская», «Маяковская» и других.

«Их не так много — 15, работают они с привязкой к карте «Тройка», эта услуга платная, потому что делает частная компания. Мы посмотрим, как будет работать первый этап, если мы увидим, что они востребованы, удобны и не мешают другим пассажирам, то мы подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту кампанию», — рассказал Ликсутов.