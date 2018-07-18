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ЦБ: Доля использующих мобильный и интернет-банкинг россиян выросла до 45%
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ЦБ: Доля использующих мобильный и интернет-банкинг россиян выросла до 45% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Доля россиян, использующих интернет-банкинг или мобильный банкинг, выросла до 45,1% с 31,5% в 2017 году, сообщает Банк России в среду.
"Более половины взрослого населения России (54,3%) готово начать регулярно пользоваться дистанционными каналами доступа к финансовым услугам при наличии такой возможности. Доля тех, кто уже использует интернет-банкинг или мобильный банкинг, выросла в 2018 году до 45,1% (с 31,5% в 2017 году)", — говорится в сообщении.
Также по сравнению с 2017 годом существенно возрос и уровень удовлетворенности указанными каналами доступа — примерно на 10 процентных пунктов для интернет-банкинга через стационарный компьютер или мобильное устройство и в среднем на 13 процентных пунктов для мобильного банкинга через смс-команды либо приложение.
Кроме того, с мая 2017 по май 2018 года выросла доля субъектов малого и среднего бизнеса (с 73,6% до 79,6%), использующих дистанционный доступ к банковским счетам, отмечают в Центробанке.
По мнению регулятора, рост использования дистанционных каналов доступа к финансовым услугам фактически компенсирует снижение физической доступности финансовой инфраструктуры. При этом, несмотря на то что данная тенденция сохраняется, темп, с которым происходит снижение количества точек доступа к финансовым услугам, падает. Так, количество действующих подразделений кредитных организаций в 2015 году сократилось на 11,2%, в 2016 году — на 8,7%, в 2017 году — на 3,4%
ЦБ также наблюдает увеличение доли взрослого населения, использующего банковские счета (с 79,5% до 89,4%), в том числе вклады. Но в условиях наблюдаемого снижения средних ставок по вкладам население стало больше обращать внимание на иные способы размещения свободных денежных средств. Так, за 2017 год на 15,6% выросло количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов у профессиональных участников рынка ценных бумаг.
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