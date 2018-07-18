ДУКи исполнили 155 поступивших в систему «Наш Нижний» заявок

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подвел итоги работы информационной системы «Наш Нижний» за две недели июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам мэра, пока оперативно исполняется только треть заявок, и это «не тот процент, на который мы рассчитываем». На сегодняшний день от нижегородцев в систему «Наш Нижний» поступило 460 заявок, из них закрыто 155.

«Мы пока находимся в тестовом периоде, поэтому вылезают и ошибки программного обеспечения, которые оперативно устраняются, и сами ДУКи только привыкают к новому формату», — отметил Владимир Панов.

Напомним, что нижегородцы смогут с компьютера или смартфона оставить заявку о своей коммунальной проблеме и отследить ее обработку. Это можно сделать на портале «Наш Нижний» по адресам: нашнн.рф или open.nnov.ru. Также заявку можно оставить по телефону 005.

Все обращения, поступившие в систему, немедленно попадают в ДУКи. Без подтверждения жителя города ни одна заявка не может быть закрыта. Если заявителя не устраивает качество работ, то обращение возвращается на доработку.

По словам Владимира Панова, информационная система «Наш Нижний» — первая ласточка в концепции развития «Умного города». В городе в 2018 году планируется установить первые «умные» остановки, на очереди — проект по энергоэффективному освещению города. Также планируется установить прибор, который позволит контролировать температуру дорожного полотна, и высоту снежного покрова зимой, а также метеостанции и датчики, которые будут определять качество атмосферного воздуха.

Справка

В настоящее время к системе «Наш Нижний» подключены УК ООО «Наш Дом» Автозаводского района, АО «ДК Сормовского района», АО «ДК Московского района», ОАО «ДК Ленинского района», АО «ДК Советского района», АО «ДК Нижегородского района», ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района», АО «ДК Канавинского района» и МП «ГУК».