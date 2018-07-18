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Джонсон считает, что еще не поздно спасти Brexit
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Джонсон считает, что еще не поздно спасти Brexit 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Экс-глава британского МИД Борис Джонсон предложил правительству «спасти» Brexit, вернувшись к варианту жесткого формата выхода Соединенного Королевства из европейского сообщества. Об этом он заявил в среду, выступая в Палате общин парламента Соединенного Королевства.
"Еще не поздно спасти Brexit. У нас еще есть время. У нас есть запас времени в этих переговорах. Мы сменили курс однажды и мы можем сделать это снова", — подчеркнул Джонсон.
Принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством на специальном заседании, которое прошло 6 июля. Однако два ключевых министра — возглавлявший Foreign Office Джонсон и главный переговорщик с властями ЕС, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис — посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на вышеупомянутом референдуме. В знак протеста и Джонсон, и Дэвис подали в отставку.
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